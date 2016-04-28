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Вальбуэна разбил телефон болельщика из-за слов о Бензема

28 апреля 2016, 01:31
9

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна не сдержал эмоций, услышав от болельщика слова о Кариме Бензема.

Сообщается, что инцидент произошел в аэропорту Тулузы, куда «Лион» прилетел на матч с местной командой.

Один из встречавших команду болельщиков, фотографируя игроков, сказал своему сыну: «Смотри, вот из-за него Карима Бензема не будет на Евро». Услышав это, Вальбуэна, по информации источника, выхватил у болельщика телефон и разбил его ударом об землю.

«Конечно, мне не стоило этого говорить, но и Вальбуэна потерял контроль над собой. Ему не следовало так себя вести, он же публичный человек. Он был похож на питбуля и хотел меня ударить, а ведь я слабее и меньше него.

Я шокирован этим случаем и не могу спать. Мой врач увеличил мою дозу антидепрессантов», – прокомментировал ситуацию пострадавший фанат.

Напомним, Бензема оказался замешан в деле о шантаже Вальбуэна и по этой причине был отстранен от игр за сборную.

Источник: Francefootball
Франция. Лига 1 Лион Вальбуэна Матье
Комментарии (9)
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овертайм
1461816923
еврогеи)
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Kulimen
1461821409
Посадить обоих под домашний орест
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Алекс 89
1461821584
похож на питбуля)
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Protosser
1461824031
Да это мамка сыну говорила, не может быть, чтоб мужчина такое ляпнул.. "Я меньше и слабее... мне увеличили дозу антидепрессантов"... Тьфу. Французы.
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Alex3920486
1461825250
А если бы разбил еб....ло ему, то тоже бы не поехал на ЕВРО)))
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Black Giz
1461830268
Нервный паря)))
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hjvfybcn
1461833033
Сейчас будут на денежку "питбуля" разводить...Стрес, антидеприсанты)))
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fakel-vrn
1461833859
сомневаюсь, что ктото может быть еще меньше (рост)...чем Вальбуэна...
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eleng
1461861306
Ладно слабее, а вот то что меньше! Что ж там за уродец такой?! Видимо, заранее готовился: с ребёнком пришёл и телефон старый взял.
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