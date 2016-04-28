Вальбуэна разбил телефон болельщика из-за слов о Бензема

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна не сдержал эмоций, услышав от болельщика слова о Кариме Бензема.

Сообщается, что инцидент произошел в аэропорту Тулузы, куда «Лион» прилетел на матч с местной командой.

Один из встречавших команду болельщиков, фотографируя игроков, сказал своему сыну: «Смотри, вот из-за него Карима Бензема не будет на Евро». Услышав это, Вальбуэна, по информации источника, выхватил у болельщика телефон и разбил его ударом об землю.

«Конечно, мне не стоило этого говорить, но и Вальбуэна потерял контроль над собой. Ему не следовало так себя вести, он же публичный человек. Он был похож на питбуля и хотел меня ударить, а ведь я слабее и меньше него.

Я шокирован этим случаем и не могу спать. Мой врач увеличил мою дозу антидепрессантов», – прокомментировал ситуацию пострадавший фанат.

Напомним, Бензема оказался замешан в деле о шантаже Вальбуэна и по этой причине был отстранен от игр за сборную.