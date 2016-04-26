«Кубань» подтвердила отставку Ташуева

«Кубань» и главный тренер команды Сергей Ташуев пришли к соглашению о прекращении трудовых отношений. Об этом сообщается на официальном сайте краснодарцев. Отмечается, что специалист покинул клуб по собственному желанию, а временно исполнять обязанности наставника желто-зеленых будет Арсен Папикян.

«В первую очередь, я хотел бы поблагодарить Сергея Ташуева за его работу в клубе. Этот специалист пришел в команду в непростой момент и даже в сложных условиях старался выполнять свою работу достойно. В будущем хочется пожелать Сергею Абуезидовичу только светлых полос в тренерской карьере и исключительного успеха в работе», – прокомментировал отставку Ташуева генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка.

После 25 туров «Кубань» занимает 14 место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 очков.