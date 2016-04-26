Хомич: «На тренировках я всегда выкладываюсь полностью, от этого у меня и травма»

Вратарь «Амкара» Дмитрий Хомич поделился информацией о своей травме, а также о планах на появление на поле.

«Травму получил на тренировке. Думаю, три-четыре недели пропущу. У меня повреждение двух связок на левой стопе. Очень надеюсь, что успею подготовиться к последним матчам сезона, делаю все возможное для этого, лечусь.

Согласен ли с тем, что я «травматичный футболист»? Не сказал бы, за всю карьеру у меня была всего лишь одна серьезная травма – перелом руки в 2013 году, когда выступал за «Аланию». Сейчас у меня, возможно, вторая по серьезности травма.

На тренировках я всегда выкладываюсь полностью, от этого у меня и травма, кстати. А вообще я не ощущаю себя вторым или третьим вратарем, ощущаю себя основным вратарем «Амкара» и помогу команде в любой момент. Контракт с «Амкаром» действует до конца нынешнего сезона. О планах на будущее будем разговаривать с руководством клуба, а дальше будет видно», – рассказал Хомич.

После 25 туров «Амкар» идет на 11 месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги.