Сауль: «Первый матч с «Баварией» будет очень важным»

Полузащитник «Атлетико» Сауль уверен в сите своей команде в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов против «Баварии».

«Атлетико» не будет жертвой в противостоянии с «Баварией». Все понимают, что «Бавария» является великим клубом, но мы настроены на борьбу.

Преимущество первого матча? Не имеет значения, где бы я хотел провести его. Мы имеем то расписание, что выпало в результате жребия. Первая игра будет очень важной, и наша цель – победить», – заявил Сауль.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча намечена на 3 мая.