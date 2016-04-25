Коноплянка оштрафован за незнание испанского языка

Украинский полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка был оштрафован клубом за незнание испанского языка.

«Недавно я был в Испании и слышал там такое: Эухенио в «Севилье» выписали штраф – за то, что не успел выучить испанский язык в период, предписанный контрактом. Незнание Коноплянкой испанского и английского фанаты считают одной из главных причин нерегулярного попадания в стартовый состав. Главный тренер Унаи Эмери говорит на испанском и баскском, Женя – на русском и украинском. Так что 2:2», – рассказал известный украинский футбольный комментатор Кирилл Круторогов.