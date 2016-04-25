«Крылья Советов» начали подготовку к матчу с «Тереком»

После матча с «Уралом» самарские игроки получили один выходной день. В понедельник команда возобновила тренировки и приступила к подготовке к игре 26-го тура с «Тереком». В занятии приняли участие все игроки, кроме Дмитрия Ятченко, Сергея Корниленко и Виталия Шильникова, которые вернутся в общую группу на этой неделе.

Самарцы будут готовиться к предстоящей игре на своей клубной базе вплоть до пятницы, а в субботу чартерным рейсом отправятся в Грозный. Игра «Терек» – «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 1 мая, в 17:00 по московскому времени.