Компани: «Я на сто процентов здоров»

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани полностью оправился от травмы икроножной мышцы. Он готов выйти на поле в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Реала».

«Я на сто процентов здоров. К сожалению, приходится работать интенсивнее, чтобы поскорее вернуться в строй после травмы, но все прошло хорошо.

Чтобы дойти до этой стадии, надо биться не жалея себя. Мы сумеем навязать борьбу, если будем играть так, как можем. Впереди матч с одним из величайших клубов всех времен. Завтра у наших болельщиков будет возможность сыграть важную роль.

Надеюсь, что Кевин де Брюйне завтра выдаст лучший матч в карьере. Это необходимо всей команде. Кевин умеет доставлять проблемы», – сказал Компани.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» состоится во вторник, 26 апреля, в 21:45 по московскому времени.