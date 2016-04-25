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    Павлюченко опроверг информацию о расторжении контракта с «Кубанью»

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко опроверг информацию о расторжении действующего контракта с краснодарской командой.

    «Мне на эту тему сказать больше нечего, все уже сказано. А что касается моего будущего, у меня контракт с «Кубанью», который действует еще месяц. Что будет дальше, сказать не могу.

    Что же касается слухов о расторжении контракта, это люди просто обманывают. Им делать нечего. Не своим делом занимаются. То, что пишется в СМИ, неправда», – заявил Павлюченко.

    Напомним, ранее форвард «Кубани» Роман Павлюченко был переведен в дублирующий состав из-за того, что вступился за Евгения Селезнева, которого отчитывал Сергей Ташуев. После чего между тренером и игроком случился конфликт.

    Источник: ТАСС

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    25.04.2016 16:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 апреля 2016, 21:24

      "Так я и съехал. Мне определенно полагается 8 кв. аршин у ответственного съемщика Ф. Ф. Преображенского, сидел и сидеть буду."(не точно, на память.)
      " Собачье сердце" М.А. Булгаков.

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 25 апреля 2016, 20:55

      Вот Ромик уж ТОЧНО своим делом занимается в Кубани,так проффесианально полировать лавку- дорогого стоит. Даёшь, Павлюченко ещё контракт на 5 лет,а лучше как Хавьеру Дзанетти-пожизненно!!!

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