Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павлюченко: «Тренер начал необоснованно «пихать» Селезневу, а я заступился»

    Форвард «Кубани» Роман Павлюченко рассказал о причинах, по которым он был переведен в дубль команды.

    «Все началось на теоретическом занятии, где тренер начал необоснованно «пихать» Селезневу за один из эпизодов. Я, понимая, что он неправ, вступился за партнера, после чего сразу услышал множество «комплиментов» в свой адрес. Павлюченко, мол, и больной, и хромой, и вообще не хочет помогать команде.

    Безропотно терпеть такое, естественно, невозможно, и слово за слово у нас случился конфликт, после которого мне и было объявлено о дальнейших тренировках с дублем. Обидно, конечно, но говорить подобные вещи при всей команде – это, на мой взгляд, за гранью.

    Можно сдержаться в каком-то конкретном случае, но невозможно постоянно терпеть пренебрежительное отношение – причем не только к себе, но к футболистам и персоналу команды вообще.

    Могу раскрыть не самый большой секрет: у многих наших игроков при таком отношении пропадает всякое желание работать», – отметил Павлюченко.

    В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате России шесть матчей.

    Источник: Спортфакт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2016 07:37
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 25 апреля 2016, 18:44

      а зарплату получать не стыдно???

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > никита голоян 25 апреля 2016, 19:57

      Зарплата не причем . А высказываться многие из нас бояться из-за боязни потерять работу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 апреля 2016, 18:39

      хватит пихать друг друга, начинайте играть))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB 25 апреля 2016, 13:07

      Я понимаю, если бы Ромка забивал в каждом матче и был бы лидером среди бомбардиров, или играл бы как бог, или был бы лидером в команде (капитаном например), еще может быть и мог бы обсудить этот эпизод с тренером наедине. А так на поле "0", а лезет в адвокаты. То же мне защитник

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 25 апреля 2016, 12:52

      Тренер всегда прав, но бывает и перебор. Надо выслушать обе стороны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 25 апреля 2016, 12:02

      Не делай людям добра-не получишь зла-это для Павлюченко!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 25 апреля 2016, 10:57

      Пихает, значит любит)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 25 апреля 2016, 10:56

      Ташуев свое черное дело планомерно делает.
      Хоть бы где задержался на пару-тройку лет.
      Вечно ноющий человек.
      С ним "Кубань" точно вылетит в пердив.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 25 апреля 2016, 10:24

      Рома красава. Не терпила однозначно. Респект!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 25 апреля 2016, 10:10

      Ташуев тренер не о чем, состав у Кубани не самый худший, арезультата нет, считаю полностью вина тренера, он еще и к игрокам подхода найти не может, не понимаю зачем его держат, осталось доиграть чуть чуть, надо было его еще зимой менять, команда вот вот вылетит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 апреля 2016, 10:08

      Павлюченко работать давно перестал. Про тренера говорит, что при всех нельзя говорить, а сам при всех начал мутить. И кто решает обосновано или не обосновано? Ему и в дубле места не найдется!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11