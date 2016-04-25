Фигу: «Реалу» по силам выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне»

Бывший игрок мадридского «Реала» Луиш Фигу верит в то, что его бывшая команда может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. В полуфинале турнира испанцы сыграют с «Манчестер Сити».

«Я думаю, что у «Реала» очень хорошие шансы на победу в Лиге чемпионов. В этом сезоне команда не смогла выиграть Кубок Испании, но имеет возможность завоевать более значительный трофей», — сказал португалец.

Первая полуфинальная игра пройдет 26 апреля на поле «Манчестер Сити», а ответная – 4 мая.