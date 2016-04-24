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    Черевченко: «Локомотив» не планировал сразу после гола отходить назад, но натиск «Амкара» выдержать удалось»

    Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился своими первыми впечатлениями от победы над «Амкаром» (1:0) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

    «Локомотив» намеревался заработать три очка. Знали, что будет непросто. «Амкар» – хорошая команда, что она показала в матчах с «Зенитом». Не планировали сразу после гола отходить назад, на этом мы уже обожглись в матче с ЦСКА. Ребята выдержали натиск «Амкара». Борьба за место в Лиге чемпионов? Не думаем об этом, идем от игры к игре», – сказал Черевченко.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    24.04.2016 14:49
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 24 апреля 2016, 17:38

      Локомотиву делать не чего в лиги чемпионов

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Karabaz 24 апреля 2016, 15:10

      Вперёд ЛОКО! (:

      1
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