Рыков: «Ничья закономерна, но «Спартак» можно было обыгрывать»

Защитник и капитан «Мордовии» Владимир Рыков, пропустивший из-за дисквалификации матч 25-го тура чемпионата России с московским «Спартаком», прокомментировал исход встречи (2:2).

«Мы с ребятами решили, что будем настраиваться на игру со «Спартаком» и дадим бой, а уже потом поднимем вопрос о зарплате. В первую очередь нас волнует игра, а не деньги.

Мы играли от обороны, в двух моментах забили на контратаках. Так игра и была построена. Хотя я не был на установке, потому что пропускал сегодня матч. Но, думаю, так и планировали играть – ловить «Спартак» на контратаках. И это удалось, как видите. Третий момент еще не использовали, когда Самодин головой бил. Думаю, ничья закономерна. Могли и выиграть. У «Спартака» были моменты, но можно было его обыгрывать», – сказал Рыков.