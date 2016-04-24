Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тимощук: «Первые голы меня и Аршавина — это подарок болельщикам «Кайрата»

    Полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук поделился своими впечатлениями от первого гола за команду из Казахстана, за которую он выступает с лета 2015 года. Напомним, что в этом же матче свой дебютный гол забил и Андрей Аршавин, пополнивший состав клуба этой зимой.

    «Больше эмоций было от той игры, которую мы показали в первом тайме, потому что действовали уверенно и контролировали мяч. Те моменты, которые создавали, оставили хорошее впечатление.

    Второй тайм начали более расслабленно, из-за этого соперник создавал остроту у наших ворот. Но все равно мы сыграли надежно, порой на грани самопожертвования. Я рад, что забил первый мяч за «Кайрат» и, конечно же, с хорошими эмоциями мы должны готовиться дальше. Думать о том, как восполнить потерянные очки.

    Поздравили ли партнеры меня и Аршавина с первыми голами? Просто поздравили друг друга с победой. Мы все работаем на один результат, для болельщиков, которые должны получать удовольствие от игры и приходить на стадион. Прежде всего это подарок для них», — заключил Тимощук.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2016 08:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 апреля 2016, 11:02

      Вы забили за Кайрат?
      Как я рад...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 24 апреля 2016, 10:25

      Первые голы меня и Аршавина- не могу понять это выражовывание на великом и, могучем, может это казахское наречие?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11