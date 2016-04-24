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    МЛС. Джеррард и Дос Сантос помогли «Гэлакси» разгромить «Реал Солт-Лейк» и другие результаты

    Продолжается очередной тур регулярного чемпионата МЛС: главным матчем сегодняшнего дня стало противостояние «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Реал Солт-Лейк», занимающих высокие позиции в своей конференции. Несмотря на нереализованный пенальти Стивеном Джеррардом в начале встречи, команда из Лос-Анджелеса сумела разгромить своих соперников. В концовке матча экс-игрок «Ливерпуля» окончательно реабилитировался, отметившись забитым голом.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Ди Си Юнайтед – Нью-Инглэнд – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нигл, 33 (с пенальти); 2:0 – Акоста, 86; 3:0 – Саборио, 90.

    Коламбус – Хьюстон – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Камара, 21 (с пенальти).

    Колорадо – Сиэтл – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Джонс, 20; 2:0 – Солиньяк, 51; 2:1 – Моррис, 63; 3:1 – Дойл, 86.

    Ванкувер Уайткепс – Даллас – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фигероа, 35 (в свои ворота); 2:0 – Харви, 63; 3:0 – Манне, 77.

    Лос-Анджелес Гэлакси – Реал Солт-Лейк – 5:2 (4:1)

    Голы: 0:1 – Мартинес, 16; 1:1 – Зардес, 19; 2:1 – Маги; 3:1 – Боатенг, 41; 4:1 – Дос Сантос, 45; 4:2 – Моралес, 70; 5:2 – Джеррард, 91..

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 08:25
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