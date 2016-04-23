Скрипченко: «Ничья с «Крыльями Советов» – положительный сдвиг в нашей игре»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от матча 25-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

«Мы качественно провели первый тайм: доминировали, забили хороший гол. После перерыва хотели действовать так же хорошо. Однако у соперника нашелся игрок, с которым мы не справились. Речь о Йоане Молло. Счет по игре. Эта ничья – какой-то положительный сдвиг в нашей игре», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш Футбол».