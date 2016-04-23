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    Бышовец признал, что Аленичев был одним из его любимчиков

    Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец считает Дмитрия Аленичева одним из лучших футболистов, с которыми ему приходилось работать. Напомним, что сейчас Аленичев является наставником «Спартака».

    «Очень редко бывает, что отличный игрок в жизни еще и отличный человек. Часто случается, что герой на сцене, мягко говоря, неизвестно что за ее пределами. Таких примеров масса и среди актеров, и среди футболистов.

    Но я бы сказал лестные слова о Добровольском, Михайличенко, Колыванове, Пятницком, Мостовом, Аленичеве, Семшове, Семаке, Игонине, Кулькове, Панове… У них есть сочетание профессиональных и человеческих качеств. Кстати, все «отказники», авторы «письма четырнадцати» в 1993 году, были исключительно порядочными людьми», — сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.04.2016 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Baich 23 апреля 2016, 11:40

      Что за гей парад?

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