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Генеральный директор «Шахтера»: «Тяжело, когда видишь пустующим один из лучших стадионов Европы»

23 апреля 2016, 07:58

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин побывал в Донецке, где посетил «Донбасс Арену» и СТБ «Кирша».

«Прежде всего, я хотел встретиться с нашими сотрудниками, которые сейчас там находятся. А это ни много ни мало полтысячи человек! Часть из них задействована в гуманитарном штабе, другие заняты на объектах нашей инфраструктуры, третья группа коллег работает в детской академии. Поэтому встречались с нашими людьми, обсудили массу важных вопросов. Запустили гранитный мяч у входа в наш дом – «Донбасс Арену».

В целом на всех объектах «Шахтера» поддерживается полный порядок, все хорошо. Яркое тому подтверждение – внешний вид парка вокруг «Арены»!

Кстати, помимо нее и базы «Кирша» я побывал и на стадионе «Шахтер», где в это время проводила тренировку наша детская академия. Было много ребят с родителями. Радует, что дети приходят к нам заниматься футболом и желающих все больше и больше. Кроме спортивных объектов посетил несколько точек выдачи гуманитарной помощи: общался с теми, кто ее получает, интересовался их мнением.

Фасад «Донбасс Арены» мы затянули специальной материей, чтобы визуально не бросалось в глаза отсутствие определенных секций. Их тоже нужно будет восстанавливать. Сейчас с технической точки зрения это не представляется возможным.

На сердце тяжело, когда видишь пустующим один из лучших стадионов Европы, находящийся в отличном состоянии. Становится немного не по себе», — сказал Палкин.

Источник: ФК «Шахтер»
Украина. Премьер-Лига Шахтер
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