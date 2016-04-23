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    Агент Петреску: «Мы готовы рассмотреть предложение «Рубина», Дан хочет вернуться в Россию»

    Главный тренер «Цзянсу Сунин» Дан Петреску не получал предложения от «Рубина», но готов рассмотреть его, если оно поступит. Об этом рассказал агент специалиста Николай Пырнэу.

    «На данный момент официального предложения от «Рубина» Дану Петреску не поступало. Сейчас он является главным тренером китайского клуба, который возглавляет чемпионат страны.

    Но могу сказать, если предложение от «Рубина» поступит, мы готовы его рассмотреть. К тому же Петреску ранее сам говорил, что хотел бы вернуться в Россию», – сказал Пырнэу.

    Ранее сообщалось, что Петреску запросил у «Рубина» зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год.

    Источник: ТАСС

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    23.04.2016 00:18
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6613

      maior-60 23 апреля 2016, 09:59

      Бекеевича выгнали, а теперь кого попало берут. Поклонитесь и попросите прощения у Великого Тренера! А Дан только за деньгами приедет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 апреля 2016, 07:57

      Кашу не испортит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 23 апреля 2016, 07:01

      Больше чем в России румынам нигде не платят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 23 апреля 2016, 06:58

      возвращайся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 23 апреля 2016, 06:54

      печаль

      0
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    • ...
      Рейтинг: +584

      EvgenyP 23 апреля 2016, 06:52

      C Петреску даже китайцы играют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 23 апреля 2016, 06:32

      Возможно и получится, результат его работы в РОССИИ положительный

      -1
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      Рейтинг: +348

      343443 23 апреля 2016, 06:04

      пусть приходит

      0
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      Рейтинг: +45

      Sheevok 23 апреля 2016, 05:37

      Без комментариев

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 апреля 2016, 03:04

      Это как понять? Предложений не поступало, а зарплату Петреску уже просит? А вообще-то я не против Петреску, "Динамо" под его руководством играл очень прилично

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