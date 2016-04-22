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    Завтра Пеев улетит в Болгарию

    Болгарский полузащитник Георги Пеев, который сегодня объявил о расторжении контракта с «Амкаром», завтра покинет Россию.

    Сообщается, что в субботу утром футболист улетит из Перми в Болгарию. Напомним, уход из клуба Пеев объяснил конфликтом с главным тренером Гаджи Гаджиевым, который, по словам игрока, публично оскорбил его.

    Пеев перешел в «Амкар» в 2007 году и с тех пор сыграл за клуб 243 матча, в которых отметился 43 голами и 35 результативными передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2016 20:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 23 апреля 2016, 13:29

      хороша страна болгария а Россия лучше всех (с)

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 апреля 2016, 03:58

      Девять лет в России, да при том в одном клубе, только респект Пееву, однако покинуть, точнее кинуть, команду в самом конце сезона, это негоже, мог бы и стерпеть, не дать ход своим эмоциям

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 23 апреля 2016, 01:03

      Гаджиев как блоха по клубам скачет и из АМКАРа его скоро пнут в очередной Анжи или Крылья Советов. А руководству клуба при котором так уходят игроки отдавшие клубу много сил, грош цена. Вот поэтому АМКАР и валандается как гмно в проруби.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 22 апреля 2016, 23:14

      Ну Сирожа разошёлся-сплошной отборный русский мат

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 22 апреля 2016, 22:32

      так то не прав по-любэ. но и гаджиев - тренер не высокого класса.

      -1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 22 апреля 2016, 21:33

      Одно слово-Румын.

      -1
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      Рейтинг: +11227

      alp > Тяп-Ляп. 22 апреля 2016, 22:32

      плюс за юмор! )))

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp > VVM1964 22 апреля 2016, 23:42

      пересмотри "Брат 2" - это оттуда ))

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 22 апреля 2016, 21:18

      Пинком под зад попутного ветра.

      -2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 апреля 2016, 20:56

      лети лети...хватет играть...уже нога не поднимается..

      1
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