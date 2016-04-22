Завтра Пеев улетит в Болгарию

Болгарский полузащитник Георги Пеев, который сегодня объявил о расторжении контракта с «Амкаром», завтра покинет Россию.

Сообщается, что в субботу утром футболист улетит из Перми в Болгарию. Напомним, уход из клуба Пеев объяснил конфликтом с главным тренером Гаджи Гаджиевым, который, по словам игрока, публично оскорбил его.

Пеев перешел в «Амкар» в 2007 году и с тех пор сыграл за клуб 243 матча, в которых отметился 43 голами и 35 результативными передачами.