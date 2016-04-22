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    После конфликта с Пеевым Гаджиев поставил «Амкару» ультиматум

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после конфликта с полузащитником Георги Пеевым побеседовал с руководством клуба насчет будущего футболиста. Об этом рассказал агент Пеева Мирчо Димитров.

    «Вчера я общался с руководством «Амкара». Мне сказали, что у Гаджиева с Пеевым состоялся разговор, после которого тренер поставил вопрос так: либо он, либо Пеев. Подробностей я не знаю.

    Подобное происходит уже второй раз. Думаю, у тренера к Жоре какое-то особое отношение. Тренер должен объединять коллектив, в котором есть разные люди с разными характерами, находить подход к каждому», – сказал Димитров.

    Источник: Р-Спорт

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    22.04.2016 19:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +25

      glumm 23 апреля 2016, 07:00

      Гаджиев не сдержался,

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 22 апреля 2016, 22:19

      Амкар унылая команда. и пеева и гаджиева надо оттуда отпустить. команду эти 2 действия не сделают ни лучше ни хуже. они так и будут унылыми....

      0
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 22 апреля 2016, 21:44

      Гаджиев известен как очень хороший тренер, а Пеев - средний футболист, лучшие годы которого позади. Если они действительно поругались, понятно в пользу кого решит руководство клуба.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 апреля 2016, 21:30

      Бердыев бы эту шарашкину контору быстро бы разогнал.. В Ростове капитан поехал домой

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 22 апреля 2016, 21:26

      У каждого своя правда и время всех рассудит!

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 апреля 2016, 20:51

      на западе бы этого пея старого уже давно выгнали бы пинком за неуважение к тренеру...там тренер всегда прав!! у нас плять демократия по русски

      3
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      Рейтинг: +3

      ГорЬкиЙ 22 апреля 2016, 20:47

      Гаджиев, как тренер, отличный специалист, а вот, как человек - GAVNO!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > ГорЬкиЙ 22 апреля 2016, 20:53

      ты с ним знаком чтоли...? рассуждаешь тут как человек мол..((

      -1
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      Рейтинг: +458

      Йост 22 апреля 2016, 19:57

      Гаджиев не сдержался, конечно, а Пеев вообще не воспитанный человек....

      4
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      ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Йост 22 апреля 2016, 21:21

      Одно слово-Румын.

      0
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