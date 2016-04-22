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    Пеев: «Гаджиев послал меня на...»

    Полузащитник «Амкара» Георги Пеев, объявивший сегодня об уходе из пермского клуба, поделился подробностями своего конфликта с главным тренером красно-черных Гаджи Гаджиевым.

    «Произошел момент в матче с «Динамо», когда он был недоволен, как я ему руку подал. Тогда это был первый момент, когда он себе позволил «послать меня на...». Я промолчал тогда, я не мог поверить, о чем разговор даже идет. Моим ответом был гол «Анжи».

    После матча с «Зенитом» опять было такое. После игры, я расстроенный уходил с поля, не дал руку, просто поприветствовал болельщиков и ушел в раздевалку. И он заходит в раздевалку и перед всеми начал орать: «Ты когда научишься руку давать!» И пошли маты. И я встал и тоже так же реагировал. Очень некрасиво все было», – отметил Пеев.

    Источник: Р-Спорт

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    22.04.2016 16:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 23 апреля 2016, 12:37

      Скоро дойдет до того,что одного рукопожатия будет мало,надо будет еще ручку поцеловать как попам в церкви! А ведь первоначально рукопожатие в советском футболе было делом исключительным и происходило когда игрок на поле показывал высший класс и это была взаимная благодарность! А сейчас это стало обязаловкой как отдание чести в армии,превратилось в ритуал и оттого стало больше обыденным действием!

      0
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      Рейтинг: +9

      НикНик90 23 апреля 2016, 03:20

      Пеев уже по полю еле ходит, пенальти не забивает. Прав Муслимыч, от рухляди надо избавляться. Те же Кушев и Сираков ушли вовремя и оставили добрую память.

      -1
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      Рейтинг: +458

      Йост 22 апреля 2016, 20:08

      Гаджиеву тяжело, т.к. он отвечает за весь коллектив и результат в целом, а Пеев даже за себя не может ответить... Раньше таких как Пеев просто сажали на лавку или просто отправляли опять к станку работать (время, правда советское было). Желающих играть в футбол было уйму народу, да и мастерство у многих было такое, что теперь и нынешним футболерам даже и не снилось...

      -1
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      Рейтинг: +80

      cruiff 22 апреля 2016, 17:42

      Ничего удивительного. Давно известно, что Гаджиев чмо.

      3
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 22 апреля 2016, 16:48

      Жора, да пошли ты этого чурку нежно по-болгарски,- возьми крепко за руку да и засунь глубоко в ср.. ку

      -3
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      Рейтинг: +16

      Ponich 22 апреля 2016, 16:21

      Детский сад...

      1
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