Жирков: «Конфликта со Слуцким не было, но разговор состоялся»

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал информацию о том, что он не сыграет на предстоящем чемпионате Европы во Франции из-за конфликта с главным тренером национальной команды Леонидом Слуцким.

«Конфликта как такового не было. Но разговор действительно состоялся. Но хотел бы эту тему отложить до того момента, когда будет назван состав на Евро. Надеюсь, вы меня поймете», – сказал футболист.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Жирков провел 20 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.