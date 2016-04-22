Ходжсон отказался брать Рэшфорда на Евро-2016

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон заявил, что не готов брать на Евро-2016 молодого нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, отцепляя от состава более надежного футболиста.

«Вызвать Рэшфорда в сборную – можно считать слишком смелым шагом. Это означало бы, что нам придется оставить кого-то вне заявки.

С моей стороны будет глупо закрывать перед Рэшфордом двери на Евро-2016, но в заявке ограниченное количество мест. Уверен, что со временем он станет важной частью национальной команды», – приводит слова Ходжсона Sky Sports.

Отметим, что сборная Англии будет играть в одной группе со сборной России на Евро-2016.