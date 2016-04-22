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Ходжсон отказался брать Рэшфорда на Евро-2016

22 апреля 2016, 11:49
4

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон заявил, что не готов брать на Евро-2016 молодого нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, отцепляя от состава более надежного футболиста.

«Вызвать Рэшфорда в сборную – можно считать слишком смелым шагом. Это означало бы, что нам придется оставить кого-то вне заявки.

С моей стороны будет глупо закрывать перед Рэшфордом двери на Евро-2016, но в заявке ограниченное количество мест. Уверен, что со временем он станет важной частью национальной команды», – приводит слова Ходжсона Sky Sports.

Отметим, что сборная Англии будет играть в одной группе со сборной России на Евро-2016.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Англия. Премьер-лига Англия Англия Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус Ходжсон Рой
Комментарии (4)
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Deniskl
1461315550
Это конечно хорошо, но только для сборной России! А так Рэшфорд опасный товарищ!
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meiram
1461317104
Это ошибочный ответ Ходжсона! Парень хоть и молодой,но талантливый и он может забить кому-угодно и как угодно! Всем федерациям нужно назначать главных тренеров, ограничивая их возраст перед выбором,как бы это банально для некоторых звучало!
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kykyi
1461318646
Будет на пользу самому Рэшворду. Молодой, может психологически сломаться в случае неудачи. Его время еще придет.
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МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1461337299
Ну и дурак! У игрока явно талант
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