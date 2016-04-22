«Бавария» начала переговоры о покупке Хуммельса

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс летом может сменить клубную прописку. Мюнхенская «Бавария» начала переговоры с «Боруссией» по этому поводу. Сообщается, что сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

27-летний защитник является воспитанником школы «Баварии». В «Боруссию» он перебрался в 2009 году, а сумма трансфера тогда составила четыре миллиона евро. В текущем сезоне он провел 46 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. По информации Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона евро.