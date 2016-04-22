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  • Хави Гарсия: «В матчах с «Ростовом» нельзя принимать их правила игры»

Хави Гарсия: «В матчах с «Ростовом» нельзя принимать их правила игры»

22 апреля 2016, 02:01
2

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассказал о своих ожиданиях от игры 25-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова».

– Рисунок игры «Ростова» понятен, стиль всегда одинаковый. В первую очередь – очень хорошо обороняется. Поэтому нам надо сыграть умно. Нельзя принимать их правила игры. Плюс нужно бережно распорядиться своими шансами, с учетом того, что, скорее всего, их в Ростове будет не так уж много.

– Вам известно, что «Ростов» не проигрывает и не пропускает в семи матчах подряд?

– Да. Поэтому и говорю о том, что шансов забить будет немного, и надо очень внимательно подойти к их реализации. И, конечно, не пропустить самим.

– «Ростов» часто называют «российским «Лестером».

– Это логично. До определенного момента ни ту, ни другую команду никто не воспринимал как фаворита чемпионской гонки в своей стране. Но и те, и другие идут на первых местах. Правда, «Лестер» все же чуть ближе к чемпионству, чем «Ростов». Мы очень постараемся уже в следующей игре опередить его в турнирной таблице. Но вообще, с учетом Кубка России нам предстоит сыграть 7 финалов. Выиграем их – тогда, скорее всего, станем обладателями двух трофеев.

– С кем играть тяжелее – с такими командами, как «Ростов», или с ЦСКА и «Спартаком"?

– Считаю, у ЦСКА и «Спартака» ставка на очень сильных исполнителей, тогда как «Ростов» и другие подобные команды добиваются результата в большей степени за счет командных действий, старания, концентрации. То есть по сути – это совсем разные соперники. Бессмысленно спорить, с кем легче играть, а с кем сложнее.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Хави Гарсия
Комментарии (2)
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арейская
1461283382
Хави уже раздаёт интервью и анализирует ход матчей? Хотя, да, два забитых мяча в двух последних матчах, наверное дают право на это, значит можно и приветствовать, удачи, тебе, Хави, в оставшихся шести турах!
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narkozanos
1461314793
Ход матча:"Ростов первые 15 минут побегает,потом Зенит их прижмёт.Второй тайм,опять Ростов побегает 10-15 минут,и опять встанут в оборону,и будут ждать как падальщики ошибки или шанса бежать тупо за мячиком"....Это тактика,да и пофиг как они играют,просто не надо говорить тогда,что он стал конкурентом Цска и Зенита,это бред....Две атакующие команды,и ода фигня,которая сидит в обороне 80% времени,как их могут ставить на одну ступень силы, непонятно.
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