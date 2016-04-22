Хави Гарсия: «В матчах с «Ростовом» нельзя принимать их правила игры»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассказал о своих ожиданиях от игры 25-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова».

– Рисунок игры «Ростова» понятен, стиль всегда одинаковый. В первую очередь – очень хорошо обороняется. Поэтому нам надо сыграть умно. Нельзя принимать их правила игры. Плюс нужно бережно распорядиться своими шансами, с учетом того, что, скорее всего, их в Ростове будет не так уж много.

– Вам известно, что «Ростов» не проигрывает и не пропускает в семи матчах подряд?

– Да. Поэтому и говорю о том, что шансов забить будет немного, и надо очень внимательно подойти к их реализации. И, конечно, не пропустить самим.

– «Ростов» часто называют «российским «Лестером».

– Это логично. До определенного момента ни ту, ни другую команду никто не воспринимал как фаворита чемпионской гонки в своей стране. Но и те, и другие идут на первых местах. Правда, «Лестер» все же чуть ближе к чемпионству, чем «Ростов». Мы очень постараемся уже в следующей игре опередить его в турнирной таблице. Но вообще, с учетом Кубка России нам предстоит сыграть 7 финалов. Выиграем их – тогда, скорее всего, станем обладателями двух трофеев.

– С кем играть тяжелее – с такими командами, как «Ростов», или с ЦСКА и «Спартаком"?

– Считаю, у ЦСКА и «Спартака» ставка на очень сильных исполнителей, тогда как «Ростов» и другие подобные команды добиваются результата в большей степени за счет командных действий, старания, концентрации. То есть по сути – это совсем разные соперники. Бессмысленно спорить, с кем легче играть, а с кем сложнее.