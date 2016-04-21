Таски не вернется в «Спартак» из-за политики

Ахмет Булут, который является агентом защитника «Баварии» Сердара Таски, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», рассказал о причинах нежелания возвращаться в Россию.

«Конечно, у него есть контракт со «Спартаком». Но, если быть честным, он не хочет возвращаться в Россию. Во-первых, он хочет остаться в Европе. Во-вторых, возникла сложная политическая ситуация между Россией и Турцией. Он не собирается продлевать контракт со «Спартаком».

Когда Сердар перешел в «Баварию», то практически сразу получил травму. В клубе играют шесть защитников мирового уровня, так что он ждет своего шанса. У «Баварии» есть возможность продлить контракт с футболистом в мае, так что пока мы находимся в режиме ожидания. Он сражается за место в составе и, конечно же, хочет остаться в «Баварии» не на один год, так как это один из сильнейших клубов мира», – заявил агент игрока.

Напомним, что Таски перешел в «Спартак» из «Штутгарта» в августе 2013 года. Арендное соглашение с «Баварией» истекает в июне 2016 года. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до середины 2017 года.