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Таски не вернется в «Спартак» из-за политики

21 апреля 2016, 18:41
19

Ахмет Булут, который является агентом защитника «Баварии» Сердара Таски, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», рассказал о причинах нежелания возвращаться в Россию.

«Конечно, у него есть контракт со «Спартаком». Но, если быть честным, он не хочет возвращаться в Россию. Во-первых, он хочет остаться в Европе. Во-вторых, возникла сложная политическая ситуация между Россией и Турцией. Он не собирается продлевать контракт со «Спартаком».

Когда Сердар перешел в «Баварию», то практически сразу получил травму. В клубе играют шесть защитников мирового уровня, так что он ждет своего шанса. У «Баварии» есть возможность продлить контракт с футболистом в мае, так что пока мы находимся в режиме ожидания. Он сражается за место в составе и, конечно же, хочет остаться в «Баварии» не на один год, так как это один из сильнейших клубов мира», – заявил агент игрока.

Напомним, что Таски перешел в «Спартак» из «Штутгарта» в августе 2013 года. Арендное соглашение с «Баварией» истекает в июне 2016 года. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до середины 2017 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Трансферы Бавария Спартак Таски Сердар
Комментарии (19)
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Artemka69
1461253754
Ну и в рот ему ноги!!!!
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кто там
1461255801
еще один загубленный футболлер на счет свиней
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Arhadiavol
1461257384
нашёл причину
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Nerlinger
1461257632
какая ему бавария!!!! в ГазМяс его
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ljrljr0505
1461257760
как же теперь без него???????? катастрофа.... ужасно просто....ха-ха
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mahan
1461258296
Так говорит как-будто его прям ждут назад. Сиди там. Игроков такого низкого уровня и так хватает.
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Zeff
1461258740
Вот тоже, политикан.
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1bear
1461273326
"Политику" приплетают,когда выгода есть-последнее это дело ПОЗОР
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КАРАТ
1461273913
Не велека потеря ... У нас своих лавочников хватает
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RotUndWeiss
1461309231
В Баварии он нужен только на время, чтобы закрыть позицию защитника из-за травм. А по хорошему - игрок не о чём, что и доказал в первом же матче. Пускай валит куда хочет, в Баварии ему места не будет.
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