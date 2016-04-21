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    Павлюченко: «В бомбардирской гонке ставлю на Дзюбу»

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко уверен, что в нынешнем сезоне гонку бомбардиров выиграет форвард «Зенита» Артем Дзюба.

    «Думаю, в этом сезоне наконец победит россиянин. У Смолова неплохие шансы, но я ставлю на Артема Дзюбу, хоть сейчас он и имеет на гол меньше, чем Федор, а также Халк с Промесом.

    «Зенит» сейчас на отличном ходу, а Дзюба в команде – наконечник копья, человек, призванный завершать усилия партнеров. Так что ему все карты в руки. Тем более что Артем фактически мой воспитанник. Мы вместе играли в «Спартаке», и Дзюба мне при каждой встрече говорит: помню-помню твои наставления.

    Чему учил? Тому, что центрфорварду необязательно много двигаться», – сказал с улыбкой Павлюченко.

    Статистику бомбардиров можно посмотреть здесь.

    Источник: Спортфакт

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    21.04.2016 18:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 22 апреля 2016, 08:44

      Так вот кто Дзюбу малоподвижным форвардом воспитал....

      0
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 21 апреля 2016, 22:39

      А Я НА ПАВЛЮЧЕНКОВА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 21 апреля 2016, 21:13

      играть в футбол не получается, так хоть в ставках поучаствовать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      ajoq 21 апреля 2016, 18:41

      Бревно от бревна недалеко упало

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 21 апреля 2016, 18:35

      парень ты бы слазил со скамейки запасных или играл, чего зря денешку в карман класть???

      3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > никита голоян 21 апреля 2016, 21:34

      Он же сказал: центрфорварду необязательно много двигаться

      1
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