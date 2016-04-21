Идову: «В «Амкаре» меня любят называть Эфиопом из фильма «Жмурки»

Защитник «Амкара» Брайан Идову, ставший автором гола в ворота «Зенита» в полуфинале Кубка России, рассказал о своих прозвищах в стане пермского клуба.

«При Муслине и Гуренко меня кто-то называл Иду. Это было впервые, а до этого звали по имени Брайан. Мищенко и Гиголаев любят называть Эфиопом из фильма «Жмурки». Это пока самая популярная шутка. Задело ли меня это? Нет, спокойно к этому отношусь. Фильм мне, кстати, понравился.

Сталкивался ли с расизмом на российских стадионах? Очень редко и давно. Три раза. Когда играл за молодежную команду, а также по разу в ФНЛ и Премьер-лиге. С кем играли, не помню. Но все три ситуации произошли в Москве», – заявил воспитанник «Зенита».