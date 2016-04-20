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    Президент «Амкара»: «Выход команды в полуфинал Кубка России – хороший результат»

    Президент «Амкара» Геннадий Шилов после поражения в полуфинале Кубка России от «Зенита» (1:1, 3:4 в серии пенальти) отметил, что пермская команда в какой-то мере выглядела сильнее своего соперника, а в серии пенальти ей просто не повезло. Также он назвал хорошим результатом выход в эту стадию турнира.

    «В этой ситуации нам сопутствовала неудача – проиграли по пенальти. А игра-то была равной, даже где-то в какой-то степени «Амкар» выглядел сильнее. Но в целом я считаю, что выход в полуфинал – это хороший результат для команды. Видно, что команда играет, команда совсем другая.

    Что касается чемпионата, то говорить о том, что «Амкар» обезопасил себя от вылета, рано. Надо играть и выигрывать. Нужно неудачу в серии пенальти побыстрее забыть», – сказал Шилов.

    Источник: Р-Спорт

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    20.04.2016 21:45
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