Кузьмин не поможет «Рубину» в ближайшие две недели из-за повреждения мениска

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин рассказал, что не сможет помочь своей команде в течении двух недель по причине повреждения мениска в поединке 24-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0).

– Прошел медобследование. Операции не потребуется, но врачи посоветовали взять паузу на две недели.

– Речь идет о повреждении мениска?

– Да, мениск, плюс капсула воспалилась. Так что вот так…

– Связываете свое повреждение с газоном на поле в Екатеринбурге?

– В принципе, у меня уже были проблемы до игры. Но после матча на таком поле повреждение усугубилось.

– Значит, ближайшие две недели будете тренироваться в щадящем режиме?

– Порекомендовали покой, советуют отказаться от беговых упражнений.