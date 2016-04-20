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    Кузьмин не поможет «Рубину» в ближайшие две недели из-за повреждения мениска

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин рассказал, что не сможет помочь своей команде в течении двух недель по причине повреждения мениска в поединке 24-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0).

    – Прошел медобследование. Операции не потребуется, но врачи посоветовали взять паузу на две недели.

    – Речь идет о повреждении мениска?

    – Да, мениск, плюс капсула воспалилась. Так что вот так…

    – Связываете свое повреждение с газоном на поле в Екатеринбурге?

    – В принципе, у меня уже были проблемы до игры. Но после матча на таком поле повреждение усугубилось.

    – Значит, ближайшие две недели будете тренироваться в щадящем режиме?

    – Порекомендовали покой, советуют отказаться от беговых упражнений.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2016 19:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 апреля 2016, 08:23

      Ты это..,Олежка побереги себя!

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