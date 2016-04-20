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    Кубок России. «Зенит» в серии пенальти завоевывает путевку в финал

    В матче 1/2 финала Кубка России «Зенит» в Перми переиграл «Амкар» в серии послематчевых пенальти и добыл путевку на решающий поединок турнира. Счет окрыли хозяева усилиями Брайана Идову, однако петербуржцы смогли отыграться незадолго до перерыва благодаря Хави Гарсии. Больше голов в основное и дополнительное время зрители так и не увидели, а в серии 11-метровых ударов все тот же Гарсия своим точным ударом вывел сине-бело-голубых в финал.

    Кубок России. 1/2 финала

    Амкар (Пермь) – Зенит (Саект-Петербург) – 1:1 (1:1, 0:0, 3:4 в серии пенальти)

    Голы: 1:0 – Идову, 19; 1:1 – Гарсия, 41.

    Амкар: Селихов, Идову, Занев, Белоруков, Зайцев, Комолов (Джикия, 105+1), Гол (Шаваев, 100), Огуде, Баланович, Анене (Пеев, 67), Прудников.

    Зенит: М. Кержаков (Лодыгин, 120), Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Кокорин (Дзюба, 72), Халк.

    Предупреждения: Кокорин, 32; Юсупов, 59; Белоруков, 62; Гарай, 73; Селихов, 87; Занев, 102; Огуде, 87

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 19:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4832

      neveldomha 21 апреля 2016, 13:40

      За Амкар была погода. Если бы вместо дождя был бы снег, то точно бы победили.

      0
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      Рейтинг: +8

      BarmaleiAmkar 20 апреля 2016, 20:40

      Амкар молодцы.Досадно уже в который раз в метре от кубка по пенальти вылетают

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1

      ronexis 20 апреля 2016, 20:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru

      -8
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 20 апреля 2016, 20:22

      еле еле, ха ха ха, дзюба ваще олень

      0
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      Рейтинг: +45

      Sheevok 20 апреля 2016, 20:19

      многоходовочка

      2
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      Рейтинг: +26

      rjj 20 апреля 2016, 19:55

      Лодыгин вытащил

      2
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      Рейтинг: +6297

      порт 20 апреля 2016, 19:53

      А обиженные от злости только и могут минусовать. Ха-ха-ха. Не грустите малолетки, лучше пососите конфетки.

      2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 20 апреля 2016, 19:49

      Где шавки с Ростова,которые угорали над травмой Данни?молитесь соски в воскресенье

      2
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > narkozanos 21 апреля 2016, 00:41

      ДЕЕЕЕЕЕЕБИЛ ТЫ ПАРЕНЬ

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > slavutiq70 21 апреля 2016, 09:49

      Ахахах,ну,кто же как не поросята вставят своё слово за Ростов,который унизил из офсайдов.

      1
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      Рейтинг: +11227

      alp 20 апреля 2016, 19:46

      Нет в России команды, сильнее Великого и Непобедимого Зенита!!!

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