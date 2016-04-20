Панов: «Кубок России «Зениту» не так важен»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов считает, что клуб из Санкт-Петербурга не стремится выиграть Кубок России любой ценой.

«В финале Кубка России хотелось бы увидеть «Амкар» и «Краснодар». ЦСКА и «Зенит» уже многократно выигрывали Кубок, обе команды и так попадут в еврокубки. Соответственно, у «Амкара» есть хорошая мотивация попасть в еврокубки, а «Краснодар» захочет выиграть Кубок России. Обе команды достойны того, чтобы сыграть в финале, также это будет хорошо для болельщиков.

Конечно, «Зенит» тоже будет прикладывать усилия, чтобы сыграть в финале. Но по большому счету Кубок России им не так важен. Учитывая, что матч с «Ростовом» уже скоро, а Мигель Данни выбыл из строя на длительное время, не хотелось бы, чтобы перед таким ответственным матчем были еще какие-то травмы», – сказал Панов.

Напомним, что в среду, 20 апреля состоятся полуфинальные матчи Кубка России, в которых «Амкар» примет «Зенит», а ЦСКА дома сыграет с «Краснодаром».