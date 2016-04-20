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    Бышовец: «Финал «Зенит» – ЦСКА был бы интересным для болельщиков»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что финал Кубка России «Зенит»ЦСКА был бы интересен с точки зрения яркой афиши.

    «Объективно ситуация складывается в пользу «Зенита» в матче с «Амкаром», даже несмотря на то что пермяки, играя дома, будут иметь хорошую мотивацию. Питерцы будут испытывать определенные трудности, здесь нельзя сказать с большой уверенностью, кто одержит победу, даже учитывая небольшое преимущество гостей. Стоит ожидать упорной борьбы.

    Финал «Зенит» – ЦСКА был бы более интересным для болельщиков, команды близки по уровню и силам. Для афиши матч был бы очень привлекательным, но амбиции «Амкара» и «Краснодара» тоже надо учитывать. Для кубковых матчей сюрпризы – это всегда знаковые факторы. Может быть, настало время и для «Краснодара» сыграть в финале», – сказал Бышовец.

    Напомним, что в среду, 20 апреля состоятся полуфинальные матчи Кубка России, в которых «Амкар» примет «Зенит», а ЦСКА дома сыграет с «Краснодаром».

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.04.2016 14:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 апреля 2016, 20:44

      Толик не причитай, так тому и быть...

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 20 апреля 2016, 16:02

      а финал лиги чемпионов Зенит-ЦСКА был бы еще интереснее)

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