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Пьянич заменит Верратти в «ПСЖ»

20 апреля 2016, 13:44

Продолжаются разговоры о возможном уходе одного из лидеров «Ромы» Миралема Пьянича, сообщает La Repubblica. На этот раз речь идет о переходе в «ПСЖ». В случае, если парижане продадут Марко Верратти «Барселоне», то Пьянич должен будет заменить его.

«ПСЖ» придется выложить за игрока «Ромы» минимум 45 миллионов евро – именно такая сумма прописана в качестве отступных в его контракте. Известно, что в услугах Пьянича заинтересованы «Челси» и «Бавария».

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Трансферы Рома ПСЖ Барселона Пьянич Миралем Верратти Марко
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