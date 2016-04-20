Савин: «Я не был нужен Аленичеву»

Бывший нападающий «Арсенала» Евгений Савин рассказал, что причиной его ухода из тульского клуба стала пресс-конференция тогдашнего наставника команды Дмитрия Аленичева.

«Я очень прямой человек и оставаться самим собой для меня важнее денег и карьеры. Пресс-конференция после «Енисея» – это был плевок в душу. Было сказано то, чего не было на самом деле, а я не тот человек, который будет ходить и выяснять, почему так сказал тренер. Если он говорит, что я не понимаю и не принимаю слова, хотя разговора и не было вообще, значит, я не нужен. Не нужен, значит, мне надо уходить. Все просто.

Я не хотел это выносить на обсуждение, тем более по горячим следам. Главное, цель была достигнута, Тула увидела РФПЛ, а с Савиным или нет – это не важно. Мне важно, что я остался собой. Надеюсь, все поймут», – заявил Савин во время онлайн-конференции на сайте болельщиков «Арсенала».

Евгений Савин покинул «Арсенал» зимой 2014 года. В данный момент он работает комментатором и ведущим программ на «Матч ТВ».