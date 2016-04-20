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Савин: «Я не был нужен Аленичеву»

20 апреля 2016, 12:54
2

Бывший нападающий «Арсенала» Евгений Савин рассказал, что причиной его ухода из тульского клуба стала пресс-конференция тогдашнего наставника команды Дмитрия Аленичева.

«Я очень прямой человек и оставаться самим собой для меня важнее денег и карьеры. Пресс-конференция после «Енисея» – это был плевок в душу. Было сказано то, чего не было на самом деле, а я не тот человек, который будет ходить и выяснять, почему так сказал тренер. Если он говорит, что я не понимаю и не принимаю слова, хотя разговора и не было вообще, значит, я не нужен. Не нужен, значит, мне надо уходить. Все просто.

Я не хотел это выносить на обсуждение, тем более по горячим следам. Главное, цель была достигнута, Тула увидела РФПЛ, а с Савиным или нет – это не важно. Мне важно, что я остался собой. Надеюсь, все поймут», – заявил Савин во время онлайн-конференции на сайте болельщиков «Арсенала».

Евгений Савин покинул «Арсенал» зимой 2014 года. В данный момент он работает комментатором и ведущим программ на «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Россия Арсенал Савин Евгений
Комментарии (2)
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andrey23popov
1461147023
красава
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Наварх
1461147180
Стал комментатором и начал выносить грязное бельё. Захотел бы, то продолжил играл, а так сбежать глупо. такое ощущение. что Аленичев один тренер всей лиги, полно команд, заиграть можно тогда, когда есть желание и стремление, а не сидеть и плакать я ни кому не нужен.
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