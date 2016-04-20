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    Кубок России. «Амкар» попытается остановить непобедимый «Зенит»

    20 апреля в Перми определится финалист Кубка России. Здесь сыграют местный «Амкар» и петербургский «Зенит».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 16:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11227

      alp 20 апреля 2016, 19:48

      Хоть и красивый гол забил Амкар, но мне их игра совершенно не нравится. И футбольный бог сегодня со мной согласен ))

      -1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 20 апреля 2016, 17:15

      обе команды хороши, каждая по-своему. удачи и хорошей игры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 20 апреля 2016, 16:52

      НЕПОБЕДИМЫЙ, смешно сказано

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 20 апреля 2016, 13:21

      Зенит должен, я бы сказал просто обязан проходить Амкар!!!
      А в финале еще раз показать ЦСКА как надо использовать моменты!
      Ставлю на победу Зенита 3-1!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 20 апреля 2016, 14:12

      Смолов раз 10 лет удивляет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > vvv246 20 апреля 2016, 20:45

      За почти 10 лет карьеры им забито аж 32 мяча.
      Бомбардир!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      renepjd 20 апреля 2016, 13:11

      Если Амкар выиграет будут говорить что расписали два матча

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 20 апреля 2016, 13:04

      Улыбнуло " не победимый" аж 4 раза не победимый в чемпе , да и бенфики хватило

      5
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 20 апреля 2016, 11:50

      Амкару не повезло. Вот ЦСКА бы они обыграли.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      artem27066 20 апреля 2016, 11:35

      Вперёд амкар

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11227

      alp > artem27066 20 апреля 2016, 16:55

      и взад!

      -2
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      Рейтинг: +81

      zeni 20 апреля 2016, 10:44

      Удачи ЗЕНИТУ!! Верим в ВАС ПАРНИ!!

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > zeni 20 апреля 2016, 11:04

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +81

      zeni > narkozanos 20 апреля 2016, 14:45

      Убился? Ха-ХА!!

      1
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