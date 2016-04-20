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    Идову: «Зенит» – серьезный раздражитель»

    Защитник «Амкара» Брайан Идову поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка России с «Зенитом». Напомним, что 23-летний игрок является воспитанником петербургского клуба. Встреча состоится завтра, начало – в 17:00 по московскому времени.

    – Учитывая ваше питерское прошлое, на матч особый настрой?

    – Пожалуй, прошлое здесь уже ни при чем. Просто сам по себе «Зенит» – серьезный раздражитель. Топ-клуб, чемпион, с таким великолепным подбором исполнителей.

    – Для Пеева предстоящий матч – игра сезона. А для вас?

    – На данный момент – да, самый решающий матч. Все мы мечтаем о финале Кубка. Весь город этого ждет. Приложим все усилия, чтобы поехать в Казань.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2016 01:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65

      KAVIRUS 20 апреля 2016, 01:40

      Удачи Амкару!

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