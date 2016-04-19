Силкин: «В столь непростой для команды момент в «Динамо» думают и о будущем»

С возвращением Сергей Силкин, очень рад! Ждите, скоро основу опять тренировать будете!
Новый директор по подготовке резерва «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал свое назначение на эту должность.
«Благодарен руководителям «Динамо» за это приглашение. Я с детских лет в клубе, он для меня – родной дом. Приятно, что в столь непростой для команды момент в «Динамо» думают и о будущем.
Фронт работы широк – и академия, и молодежная команда. В том числе поиск футболистов для них, а также перспективных игроков для основы. Будем стараться, чтобы они расцветали в «Динамо», приносили пользу клубу долгие годы.
Я только-только приступаю к работе, для начала, конечно, надо будет оценить ситуацию изнутри, а потом уже делать выводы и предпринимать усилия по улучшению положения», – сказал Силкин.