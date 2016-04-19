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    Силкин: «В столь непростой для команды момент в «Динамо» думают и о будущем»

    Новый директор по подготовке резерва «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал свое назначение на эту должность.

    «Благодарен руководителям «Динамо» за это приглашение. Я с детских лет в клубе, он для меня – родной дом. Приятно, что в столь непростой для команды момент в «Динамо» думают и о будущем.

    Фронт работы широк – и академия, и молодежная команда. В том числе поиск футболистов для них, а также перспективных игроков для основы. Будем стараться, чтобы они расцветали в «Динамо», приносили пользу клубу долгие годы.

    Я только-только приступаю к работе, для начала, конечно, надо будет оценить ситуацию изнутри, а потом уже делать выводы и предпринимать усилия по улучшению положения», – сказал Силкин.

    Источник: ФК «Динамо»

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    19.04.2016 18:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 19 апреля 2016, 19:22

      С возвращением Сергей Силкин, очень рад! Ждите, скоро основу опять тренировать будете!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 19 апреля 2016, 18:59

      Репу чешут?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 19 апреля 2016, 18:22

      Это плюс!

      0
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