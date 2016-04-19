Энрике: «Побеждая в каждом матче, мы превратили бы футбол в скучное зрелище»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в преддверии матча 34-го тура чемпионата Испании с «Депортиво» подчеркнул, что каталонская команда способна найти в себе силы для исправления текущей ситуации. Напомним, что сине-гранатовые уступили в трех матчах подряд в национальном первенстве.

«Если бы сильная команда, коей мы являемся, побеждала во всех матчах, то футбол превратился бы в скучное зрелище. Конечно, это не значит, что я доволен тем, что мы проигрываем.

Я уверен, что мои подопечные имеют в себе силы преодолеть то давление, которое на них сейчас оказывается», – отметил Энрике.