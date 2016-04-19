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    «Кайрат»: «Зарплата Аршавина в клубе составляет меньше миллиона»

    «Кайрат» опроверг информацию о том, что бывший капитан сборной России Андрей Аршавин получает в казахстанском клубе более одного миллиона долларов в год. Напомним, ранее депутат Мухтар Тиникеев заявил, что деньги, потраченные на зарплату 34-летнему футболисту целесообразнее было направить на развитие детского спорта в стране.

    «В ответ на заявление депутата о зарплате футболиста-профессионала Андрея Аршавина отвечаем, что ни один из игроков ФК «Кайрат» не получает подобных зарплат.

    Одной из главных целей привлечения Андрея Аршавина в ФК «Кайрат» является его большой международный опыт, который, несомненно, пригодится клубу в еврокубковых матчах, а также популяризация казахстанского футбола как внутри страны, так и за ее пределами. Первый результат приезда Аршавина в Казахстан уже есть – посещаемость матчей с участием «Кайрата» увеличилась по всей стране, о чем говорят последние статистические данные. Кроме того, "Кайрат» является единственным клубом в стране, который профессионально уделяет значительное внимание развитию детско-юношеского профессионального футбола», – говорится в сообщении казахстанского клуба.

    Источник: ФК «Кайрат»

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    19.04.2016 13:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 10 мая 2016, 15:38

      Выходит, мы с ним оба меньше ляма получаем.

      -1
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      Рейтинг: +1307

      Taps 23 апреля 2016, 22:42

      Пускай доплачивает за честь играть в "Кайрате" !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 19 апреля 2016, 17:46

      Думаю ему на чипсы хватает...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 апреля 2016, 13:57

      не верю неужели Аршавин согласился на такой контракт тогда за какой хрен Динамо платит Погребняку 2 ляма

      4
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      ...
      Рейтинг: +12320

      Вомбат > Garrincha58 23 апреля 2016, 19:10

      Говорят у него там контракт в тенге, и при нынешнем курсе не дотягивает до 800 тысяч евро, а поехал потому, что в другие места его никто не звал. А вот на кой хрен запасному игроку из средней команды чемпионшипа Динамо взялось платить 2 миллиона евро, это уже вопрос к Динамо и лично к Кобелеву, который его затребовал.

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