Фигу: «В «Барселоне» мне не хватало признания»

Бывший хавбек «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу в очередной раз вспомнил о своем переходе из каталонского клуба в мадридский. В свое время этот переход получил большой резонанс в мире футбола, а Фигу стал одной из самых одиозных фигур для поклонников «Барселоны».

«Я покинул «Барселону» по семейным и экономическим мотивам. Также сыграло роль и отсутствие признания», — сказал португалец.

Фигу играл за «Реал» с с 2000 по 2005 год, а за «Барселону» он выступал с 1995 по 2000 год.