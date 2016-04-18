Скрипченко: «Минимальная задача решена, и из-за этого есть проблемы»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко после матча 24-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:1) прокомментировал игру своей команды.

«Не сказал бы, что у нас спад. Восьмая строчка, 34 балла после 22 туров. Команда ранее не была на такой высоте, и есть момент успокоения, так как минимальная задача – сохранение прописки в РФПЛ – решена. Из-за этого есть проблемы», – сказал Скрипченко в эфире канала «Наш футбол».

Также наставник поделился впечатлениями от самого матча.

«Сегодня была равная игра, все решил один стандарт. Надо продолжать играть и набирать очки. Нельзя за восемь туров до конца бросать играть из-за того, что решили минимальную задачу».