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  • Веденеев: «Потеря Данни для «Зенита» не критична, на поле его могут «сыграть» Маурисио или Витсель»

Веденеев: «Потеря Данни для «Зенита» не критична, на поле его могут «сыграть» Маурисио или Витсель»

18 апреля 2016, 17:17
3

Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев отметил, что потеря хавбека Данни для петербургского клуба не станет большой проблемой, так как исполнить его функции на поле могут как минимум двое игрок центральной оси. Напомним. Португалец травмировался в матче 24-го тура со «Спартаком» и выбыл до конца сезона.

– Данни заменить сложно. Однако с приходом Жиркова и Кокорина «Зениту» удалось решить свою главную проблему – проблему лимита. Теперь они смогут использовать одновременно Маурисио,Витселя и Хави Гарсию. Этот треугольник центральных хавбеков может компенсировать потерю Данни.

При этом роль Данни просто перейдет к Маурисио и на этом перестройка завершится?

– Да. К Маурисио или Витселю.

Уместно ли рассматривать вариант с выходом Кокорина в роли оттянутого форварда?

– Эпизодически. Такой вариант легко разбивается соперниками. Кокорин – игрок специфический, узконаправленный. Закрыть его гораздо легче, чем Маурисио, Витселя или Данни.

– Маурисио тоже получил повреждение. Его участие в матче с «Амкаром» на Кубок и важнейшей игре с «Ростовом» под большим вопросом. Как быть «Зениту» в такой ситуации?

– Если Маурисио не будет играть с «Ростовом» – это очень плохо. У «Зенита» нет других вариантов. Останется только выпускать Юсупова.

В этом случае Юсупов сыграет опорного полузащитника, а Витсель перейдет на место Данни?

– Хави Гарсия должен играть вместе с Витселем. По третьему игроку тренеры будут думать. Может быть, они от Юсупова откажутся. Его выход – это явное ослабление.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Данни Хави Гарсия Витсель Аксель Маурисио
Комментарии (3)
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alp
1460994835
костоломы...
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Garrincha58
1460995011
Юсупова надо гнать из команды а насчет Данни Веденеев тупит или просто тупой
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волчарик
1461014119
опорным нету не плохо смотрелся
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