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Камболов: «Сборная – мотивация для любого игрока»

18 апреля 2016, 11:12

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов считает, что для попадания в сборную России ему нужно показывать хороший футбол вместе с клубом.

«Было бы очень здорово, если бы я поехал на Евро. Но хочу сказать, что сначала клуб должен показывать результат, мы командой должны расти. Попадание в сборную – это всегда мотивация для любого игрока. Но для меня мотивация в том, что я играю за «Рубин». Хотя каждый должен ставить перед собой задачу попасть в сборную.

Мы должны сейчас думать не о том, где мы находимся, нам нужно выходить и просто выигрывать конкретную игру и все. Не думать о том, что нам нужно срочно подняться или не дай бог мы вылетим. Нет. Нужно двигаться поступательно – вышли, сыграли, следующий матч. Конечно, все очень сложно. Но если мы будем верить в то, что мы можем, все получится. Очень тяжело подняться в зону еврокубков, и хоть я реалист, но верю всегда в хорошее.

Для меня «Рубин» – это серьезный клуб, топ-клуб. И когда я смотрел на «Рубин» раньше и восхищался этим клубом, мне он нравился. Если учесть отношение руководства, инфраструктуру и подбор игроков, то мы должны быть наверху. В пятерке или семерке минимум. Много для этого клуба делают и, думаю, в следующем сезоне мы должны смотреть только наверх», – рассказал Камболов.

В текущем сезоне «Рубин» после 23 матчей занимает девятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Рубин Россия Камболов Руслан
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