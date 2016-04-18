Моуринью не подписывал контракта с «Манчестер Юнайтед»

Бывший наставник «Челси» Жозе Моуринью все еще остается безработным. Вчера появилась информация о подписанном соглашении с «Манчестер Юнайтед» на ближайшие три года. На данный момент уточняется, что португальский специалист действительно возглавит «МЮ» по окончании сезона, но сам контракт пока официально не подписан.

Напомним, что внутри клуба есть противоречия на счет этого назначения. Так, бывший многолетний главный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон хотел видеть преемником Луи ван Гаала его помощника Райана Гиггза, но руководство клуба не прислушалось к мнению шотландца.