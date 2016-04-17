Bild: Моуринью подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью со следующего сезона будет руководить «Манчестер Юнайтед». Португальский специалист подписал с английским клубом соглашение сроком до 2019 года.

Таким образом, нынешний наставник манкунианцев Луи ван Гаал покинет свой пост в конце нынешнего сезона.

Сообщается, что одним из главных приобретений Моуринью этим летом в «МЮ» станет нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович, ранее заявивший о желании попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.