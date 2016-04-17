Bild: Моуринью подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

МЮ нужна встряска !!! А Маур трясти умеет !!! Вперед Манчестер !!! Надоело спать глядя на игру любимой команды !!!
Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью со следующего сезона будет руководить «Манчестер Юнайтед». Португальский специалист подписал с английским клубом соглашение сроком до 2019 года.
Таким образом, нынешний наставник манкунианцев Луи ван Гаал покинет свой пост в конце нынешнего сезона.
Сообщается, что одним из главных приобретений Моуринью этим летом в «МЮ» станет нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович, ранее заявивший о желании попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.