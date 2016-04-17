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    Bild: Моуринью подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

    Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью со следующего сезона будет руководить «Манчестер Юнайтед». Португальский специалист подписал с английским клубом соглашение сроком до 2019 года.

    Таким образом, нынешний наставник манкунианцев Луи ван Гаал покинет свой пост в конце нынешнего сезона.

    Сообщается, что одним из главных приобретений Моуринью этим летом в «МЮ» станет нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович, ранее заявивший о желании попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

    Источник: Bild

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    17.04.2016 10:30
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +48

      riat 19 апреля 2016, 13:25

      МЮ нужна встряска !!! А Маур трясти умеет !!! Вперед Манчестер !!! Надоело спать глядя на игру любимой команды !!!

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      Рейтинг: +43

      NRM Спец 18 апреля 2016, 22:47

      Этот вонючка всю атмосферу испортить. Ужасная новость.
      В Челси его тоже как надежный вариант приглашали и что получилось? Как тренер он не тот что раньше а как человек он дерьмо

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 18 апреля 2016, 13:05

      Ура товарищи!!! Наконец-то свершилось. Ребят, какого тренера не возьми, нет гарантий хорошей игры и результата. Великий Фергюсон советовал Мойеса, и что в итоге? Потом все надеялись на Ван Гала. Огромные вложения в игроков, а результат ни то, ни сё. Пусть "Особенный" попробует, а там посмотрим. Мне всегда было интересно увидеть его у руля МЮ.

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 18 апреля 2016, 12:59

      Моур даст МЮ трофеи. плохо только то, что молодёжь не раскроется до конца, по арендам уйдут((

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      Рейтинг: +30

      greedytoski 18 апреля 2016, 00:37

      писец мю

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      Рейтинг: +24

      alexzima 17 апреля 2016, 23:28

      прощай мю

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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 17 апреля 2016, 22:28

      пусть,может норм. будет.

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      Рейтинг: +15

      djsid 17 апреля 2016, 17:38

      Не дай бог это правда,бу болеть тогда против МЮ.

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      Рейтинг: +284

      Kano 17 апреля 2016, 16:05

      Даст результат.

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      Рейтинг: +60

      DmitriM 17 апреля 2016, 16:01

      Надеюсь, это правда

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