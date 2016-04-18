Хохлов: «Голевая «засуха» бывает у всех, но у Погребняка она затянулась»

Экс-хавбек «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча 24-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» отметил, что форвард бело-голубых Павел Погребняк до сих пор никак не может оправдать возложенных на него надежд. Напомним, в 18-ти проведенных играх в этом сезоне нападающему удалось отличиться лишь однажды.

«Можно ли назвать покупку Павла Погребняка ошибкой для «Динамо"? Не берусь об этом судить, поскольку у команды есть главный тренер и руководство. Не могу сказать, купил бы я его в свою команду или нет.

Наверняка у клуба были другие кандидаты, но они проанализировали ситуацию и остановились на Погребняке. Думаю, понятно, что Павел не оправдывает ожиданий. Игрок сам переживает из-за этого. Голевая «засуха» бывает у всех, но у Погребняка она затянулась», – сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч ТВ».