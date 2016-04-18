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  • Хохлов: «Голевая «засуха» бывает у всех, но у Погребняка она затянулась»

Хохлов: «Голевая «засуха» бывает у всех, но у Погребняка она затянулась»

18 апреля 2016, 00:41
2

Экс-хавбек «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча 24-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» отметил, что форвард бело-голубых Павел Погребняк до сих пор никак не может оправдать возложенных на него надежд. Напомним, в 18-ти проведенных играх в этом сезоне нападающему удалось отличиться лишь однажды.

«Можно ли назвать покупку Павла Погребняка ошибкой для «Динамо"? Не берусь об этом судить, поскольку у команды есть главный тренер и руководство. Не могу сказать, купил бы я его в свою команду или нет.

Наверняка у клуба были другие кандидаты, но они проанализировали ситуацию и остановились на Погребняке. Думаю, понятно, что Павел не оправдывает ожиданий. Игрок сам переживает из-за этого. Голевая «засуха» бывает у всех, но у Погребняка она затянулась», – сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Крылья Советов Погребняк Павел Хохлов Дмитрий
Комментарии (2)
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15426378s
1460970216
да, что с Погребняком случилось?,кто на это даст ответ.
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diadushka
1460980053
подождите еще годик-другой, авось и забьет! Раз в 1000 лет и палка стреляет.......
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