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    Хохлов: «Голевая «засуха» бывает у всех, но у Погребняка она затянулась»

    Экс-хавбек «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча 24-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» отметил, что форвард бело-голубых Павел Погребняк до сих пор никак не может оправдать возложенных на него надежд. Напомним, в 18-ти проведенных играх в этом сезоне нападающему удалось отличиться лишь однажды.

    «Можно ли назвать покупку Павла Погребняка ошибкой для «Динамо"? Не берусь об этом судить, поскольку у команды есть главный тренер и руководство. Не могу сказать, купил бы я его в свою команду или нет.

    Наверняка у клуба были другие кандидаты, но они проанализировали ситуацию и остановились на Погребняке. Думаю, понятно, что Павел не оправдывает ожиданий. Игрок сам переживает из-за этого. Голевая «засуха» бывает у всех, но у Погребняка она затянулась», – сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2016 00:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 апреля 2016, 14:47

      подождите еще годик-другой, авось и забьет! Раз в 1000 лет и палка стреляет.......

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      Рейтинг: +34

      15426378s 18 апреля 2016, 12:03

      да, что с Погребняком случилось?,кто на это даст ответ.

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