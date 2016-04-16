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  • Кокорин: «Сниматься в кино тяжелее, чем отбегать 90 минут на поле»

Кокорин: «Сниматься в кино тяжелее, чем отбегать 90 минут на поле»

16 апреля 2016, 17:39
7

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о съемках в популярном телесериале «Физрук», где сыграл в одной из серий.

– Вы успеваете не только играть в футбол. Еще снялись в сериале «Физрук». Там понадобился типаж футболиста?

– У создателей сериала была такая идея. Как я понял, это было связано с предстоящим чемпионатом Европы. Съемки, кстати были еще в ноябре прошлого года, а серии вышли только сейчас.

– Что тяжелее: сниматься или отбегать 90 минут на поле?

– Съемки тяжелее. Очень нудно. Актеры проводят весь день в ожидании своей сцены. Снимали дубля по три-четыре, чтобы потом выбрать лучший. Я не внес никаких правок в сценарий.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (7)
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Rzn_za_cska
1460818264
Иди всю жизнь снимайся клоун
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Freyk
1460818481
Весь вопрос в том, как бегать, Саша.)
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fakel-vrn
1460818854
отбегать 90 минут конечно легче...тем более его выпускают на эту пробежку в конце матча))
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BarcelonianDestroyer
1460822008
Эх,может хоть актёр получится:(
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Zeff
1460822542
Когда ты бегал в последний раз, помнишь. Я нет.
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B_A_IV
1460822826
конечно там нужен результат , а в футболе пофилонил в пол ноги и деньги в кармане
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subbotaspartak
1460824115
По ходу он - трагик
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