Кокорин: «Сниматься в кино тяжелее, чем отбегать 90 минут на поле»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о съемках в популярном телесериале «Физрук», где сыграл в одной из серий.

– Вы успеваете не только играть в футбол. Еще снялись в сериале «Физрук». Там понадобился типаж футболиста?

– У создателей сериала была такая идея. Как я понял, это было связано с предстоящим чемпионатом Европы. Съемки, кстати были еще в ноябре прошлого года, а серии вышли только сейчас.

– Что тяжелее: сниматься или отбегать 90 минут на поле?

– Съемки тяжелее. Очень нудно. Актеры проводят весь день в ожидании своей сцены. Снимали дубля по три-четыре, чтобы потом выбрать лучший. Я не внес никаких правок в сценарий.